Во Владивостоке подходит к концу ремонт дворов по 46 адресам

Малыши уже могут поиграть на некоторых площадках фото: Администрация Владивостока | vk.com

Во Владивостоке заканчиваются ремонтные работы дворов, сообщают в городской администрации. Помимо асфальтирования дорог и стройки современных площадок, рабочие также установят новое освещение.

Жильцы добились того, что власти наконец-то сделали новое дорожное покрытие

— Городские жители часто жаловались в мэрию, что во дворах не ведут никаких работ по улучшению качества дорог и возведению новый площадок. Однако, дело это затратное, и жильцы не в состоянии самостоятельно оплачивать такие расходы. Губернатор Приморского края решил ввести проект «1000 дворов», в рамках которого за четыре года была отремонтирована шестая часть всех дворов Владивостока, — рассказал замглавы администрации Тарас Фищук.

Жители гадают, как долго продержатся новые конструкции фото: Администрация Владивостока | vk.com

После того, как все работы будут выполнены, специалисты выберут еще 80 дворов в районах Владивостока, где проведут аналогичный ремонт. Однако, займутся этим уже в 2022 году.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14