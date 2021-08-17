Приморские дети получили 101 миллион рублей

Молодые семьи поддержали деньгами. Фото: Антон ПИКУС

На единовременные выплаты жителям Приморья, у которых родился первый ребенок, направили почти 101 миллион рублей. Выплату с начала года получили 3,3 тысячи семей.

В региональном министерстве труда и социальной политики сообщили, что 97,8 миллиона рублей предоставил федеральный бюджет. Краевой бюджет предоставил 3,1 миллиона рублей, а также доплаты в общей сумме 27,7 миллиона рублей получили мамы, родившие первенца в возрасте от 18 до 25 лет.

Создание региональной доплаты – инициатива губернатора Приморского края Олега Кожемяко. В рамках реализации госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы воспользоваться этой мерой поддержки могут семьи, имеющие гражданство РФ и проживающие в Приморье. Никаких требований к уровню дохода не предъявляется

- Размер единовременной выплаты всем родителям первенцев в этом году составляет 30,8 тысячи рублей. 1,2 тысячи женщин дополнительно получили региональную доплату. Это плюс 19,2 тысячи рублей. Таким образом, размер единовременной поддержки в молодых семьях составил 50 тысяч рублей, – информирует министр Светлана Красицкая.

Напомним, что заявление на выплату необходимо подать в течение шести месяцев со дня рождения малыша. Сделать это можно в МФЦ или при помощи Социального портала Приморского края.

Информацию обо всех мерах социальной поддержки, действующих в Приморье, можно найти в Социальном справочнике. А специальный сервис – «Интерактивный консультант» – в режиме онлайн поможет узнать о том, какие выплаты положены в каждом отдельном случае.