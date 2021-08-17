РРПК совершенствует логистику поставок продукции зарубежным партнерам

Русская Рыбопромышленная Компания освоила прямые поставки продукции в рефконтейнерах в Европу, США и Юго-Восточную Азию морем из порта Владивосток. Ранее продукция в данные регионы отгружалась исключительно через порты Кореи и Китая.

«Мы стремимся максимально использовать возможности домашнего порта как логистического хаба. Это позволяет сократить время доставки продукции потребителям и обеспечить контроль сохранности продукции, а также избежать рисков, связанных с закрытием для российской продукции зарубежных портов в условиях пандемии коронавируса, - прокомментировал первый заместитель генерального директора РРПК Савелий Карпухин. – Стоимость отгрузки через Владивосток стала конкурентоспособной благодаря государственной программе поддержки и субсидирования транспортных расходов, осуществляемой Министерством сельского хозяйства. Мы высоко оцениваем программу поддержки экспортёров сельхозпродукции и рассчитываем, что она будет распространена и на 2022 год, и на последующие периоды. Через содействие увеличению грузооборота отечественных портов, особенно на Дальнем Востоке, программа, несомненно, поспособствует созданию новых рабочих мест в регионе, росту налоговых отчислений и, в итоге, к развитию российских портов и росту их конкурентоспособности».

С начала года РРПК отгрузила более 1000 контейнеров с рыбной продукцией через порт города Владивосток. Компания также развивает экспортные поставки по железной дороге. В ближайшее время РРПК начинает железнодорожные поставки из Владивостока в Германию, Голландию и Словакию.