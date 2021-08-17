Инвестиционные проекты, капсула времени и телемост с гидом: что покажет Забайкальский край на выставке «Улица Дальнего Востока»

Экспозиция Забайкальского края называется «Забайкалье – сила в людях». Павильон региона будет разделен на три зоны: приветственная зона; культура, туризм и природное наследие; инвестиционный потенциал.

При входе в павильон Забайкальского края гости Форума попадут в зону приветствия, где будет установлена голограмма губернатора. Здесь же расположат капсулу времени, в которой можно будет сделать фото на фоне забайкальских пейзажей и достопримечательностей.

В зоне культуры, туризма и природы посетители увидят инсталляции, рассказывающие о самых интересных местах региона, а также инфографику о национальных парках и достопримечательностях. Также гости смогут принять участие в видеоэкскурсии по региону. При этом гиды в этот момент будут находиться в Забайкалье и показывать гостям природу края своими глазами. Это своего рода телемост между Забайкальским краем и Владивостоком.

В зоне инвестиционного потенциала разместят инсталляцию «Картотека». В ней представят якорные преимущества региона: богатую минерально-сырьевую базу, выгодное географическое положение, экологически чистые незанятые земли.

Здесь же посетители смогут ознакомиться с презентациями инвестиционных проектов, которые реализуются в регионе. В зоне установят стенды крупных компаний края: «Норникель», «Комсомолец» и другие. Для детального погружения в промышленность Забайкалья будет организована выставка образцов полезных ископаемых и продукции.