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Владивосток17 августа 2021 5:38

«Вот такие нам сделали боНдюры!» Жители Уссурийска возмущены проведенным ремонтом

Теперь местные не могут ни во двор заехать, ни уголь привезти, ни воду
ЦЮПА Анастасия
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Горожане надеются, что благодаря соцсетям удастся решить непростую ситуацию

Горожане надеются, что благодаря соцсетям удастся решить непростую ситуацию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Видео, опубликованное в социальной сети, вызвало смех пользователей из-за речи жительницы Уссурийска, которая ругается по поводу установленных бордюр, называя их боНдюрами. Но, несмотря на ироничное высказывание, приморцы согласны с женщиной – бордюры слишком высокие, и они перекрывают дорогу во двор.

– Ни во двор не можем заехать, ни уголь привезти, ни скорая не проедет. Не дай Бог, пожар! – комментирует жительница.

Теперь из-за таких бордюр у жителей нет возможности подъехать к дому на машине, поэтому автомобиль можно оставить только на проезжей части.

По словам женщины, тротуар сделают лишь с одной стороны, а пешеходные переходы расположат далеко друг от друга. И пройти такое расстояние будет проблемой для школьников и пожилых людей.

Горожанка обращалась к рабочим, но как решат данную проблему, неизвестно.

Жительница Уссурийска недовольна проведенным ремонтом – установили слишком высокие бордюры
Видео: instagram.com/mark2_che

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