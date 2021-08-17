«Нет денег – пусть лежит, разлагается»: во Владивостоке на пляже погибла женщина

Трагедия произошла на Санаторной, в районе Десятой улицы Фото: Сергей БАЛАНОВ

Понедельник оказался черным днем для одной из семей. 74-летняя женщина отправилась на пляж со своей племянницей. Женщины решили отдохнуть на Санаторной, на пляже Парка культуры и отдыха имени Сергея Лазо.

В один момент женщина пропала из поля зрения девушки, а позже ее наши на поверхности воды. Отдыхающая не дышала.

Сотрудники Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводят доследственную проверку. Известно, что имеются признаки утопления, умершая страдала сердечным заболеванием.

Очевидцы заявили, что женщина приехала из Благовещенска, однако эта информация не подтверждена. Также в социальных сетях пишут, что приехавшие на вызов сотрудники экстренных служб, которые должны были отвезти погибшую в морг, уехали без тела, так как никто не заплатил за транспортировку.

– Неравнодушная девушка, которая присутствовала в тот момент на пляже, попытаюсь вызвать экстренные службы, однако позже узнала, что за транспортировку в морг требуется заплатить 3740 рублей. Когда люди сказали, что не могут отдать столько денег, работники специальной службы уехали со словами: «Нет денег – пусть лежит, разлагается», – написали под публикацией.

В пресс-службе администрации Владивостока прокомментировали эту ситуацию.

– У нас в городе действуют разные компании, оказывающие ритуальные услуги. Видимо, это была коммерческая организация, – сказала представительница мэрии. – От муниципалитета работает «Некрополь», офис расположен на Партизанском проспекте, 28а. Однако существует коммерческая организация с таким же названием. Чтобы связаться с городской службой, можно позвонить по телефону 003. Стоимость услуги 2400 рублей.

Отметим, что обычно запрос на вывоз тела в специальную службу поступает от полиции или скорой медицинской помощи, и если у погибшего нет родственников или личность не установлена, тогда эта услуга бесплатна.

Погибшая могла страдать сердечным заболеванием Фото: Социальные сети

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