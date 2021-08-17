В одном из городов Приморья обнаружен крайне наглый автохам

Вот такая вот картина «нарисовалась» в одном из дворов Фото: Социальные сети

Жители Фокино возмущены – на одной из улиц города автомобилист оставил свой микроавтобус прямо на детской площадке. Машина припаркована возле качели, и если катающимся деткам это не помешает, то сесть на лавочку может составить проблему. Даже если человек и пройдет спокойно, единственное, что ему придется созерцать, это бок машины нерадивого соседа.

Приморцы поддержали возмущение фокинцев и предложили позвать ребятишек, чтобы те играли на детской площадке, в том числе и рядом с авто.

«Я б своим детям прям разрешил бы лазить по нему, и был бы прав. Так что отправляйте детей играть. Дайте им маркеры, мелки, машинки без колес», – пишет житель края.

Большая часть комментариев – в таком же ключе.

И в принципе людей можно понять, ведь никому не будет приятно, когда место, которое отведено под детские игры, заставляют автомобилями. Исключать опасность при выезде с места парковки тоже никак нельзя. И все же некоторые жители Приморья призывают не рубить с плеча, ведь всегда можно вежливо попросить так не делать или сделать замечание корректно, вдруг человек прислушается. Да и вовсе это могла быть «разовая акция», когда человек что-то выгружал, да так и оставил авто.

И все же это не оправдание – парковаться в неположенных местах, особенно там, где есть дети, не комильфо.

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