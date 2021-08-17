68 пьяных водителей задержали в Приморском крае за эти выходные

Пятеро водителей повторно находились пьяными за рулем. Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

В Приморском крае за эти выходные сотрудники полиции задержали 68 пьяных водителей. Цель рейда — снизить количество происшествий на дорогах.

Среди нарушителей были и те, кто напивался за рулем не впервые. Их было пятеро. 31 были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а 32 водителя отказались проходить освидетельствование.

Зачастую водители выезжают на встречную полосу. Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

Сотрудники полиции напоминают, что за отказ от медицинского освидетельствования выписывается штраф 30 тысяч рублей, а также лишение прав до двух лет. Если это же правонарушение повторится, оштрафуют уже на 300 тысяч или посадят за решетку до двух лет.

В Приморье за последнюю неделю было несколько крупных ДТП. Накануне ночью женщина превысила скорость и выехала на встречку, столкнувшись с другой машиной. Автолюбительницу и ее ребенка госпитализировали. Аналогичный случай на днях произошел в Надеждинском районе: водитель выехал на встречку на трассе «Уссури», в результате чего трое пострадали и были доставлены в больницу с травмами.

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