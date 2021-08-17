В Приморском крае задержали вандалов, осквернивших могилы на кладбище

Вандалы оказались несовершеннолетними Фото: Пресс-служба МО МВД России «Большекаменский»

Сотрудники правоохранительных органов задержали вандалов, которые осквернили могилы в селе Романовка в Приморском крае. Но неизвестно, как привлечь их к ответственности.

Привлечь к серьезной ответственности школьников нельзя Фото: Пресс-служба МО МВД России «Большекаменский»

Дело в том, что вандалами оказались подростки 2009 года рождения, которым вот-вот «стукнуло» по 12 лет. Они еще даже не получили паспорт. Задержанные рассказали, что не понимали, что разбив надгробия, они тем самым надругались над усопшими.

О произошедшем сообщила местная жительница Фото: Пресс-служба МО МВД России «Большекаменский»

Полицейские встретились с родителями маленьких вандалов и провели беседу. Родителям грозит штраф, исправительные работы или арест до трех месяцев. Детей наказать по данной статье невозможно, потому что ответственность за нее наступает лишь с 16 лет.

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