«Забил до смерти»: Мужчину из Приморского края осудят за избиение знакомого штакетником

Ему грозит до 15 лет тюремного заключения Фото: "КП" Архив

В Приморском крае осудят 39-летнего мужчину, который до смерти забыл своего знакомого. Следственный комитет полгода расследовал дело и собирал улики. В СК убеждены, что доказательств собрано достаточно.

Как все было:

31 декабря 2020 года в Чугуевском районе в разгар праздника 39-летний мужчина принял наркотики вместе со спиртными напитками и поссорился со своим 32-летним знакомым, местным жителем. Он бил его и руками, и ногами, а затем взял в руки штакетник.

Экспертиза показала, что у 32-летнего парня была открытая черепно-мозговая травма. От полученных травм он скончался на месте. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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