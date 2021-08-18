Возможно штормовое предупреждение: на выходных в Приморье ожидаются сильные дожди

В случае угрозы оперативно будет распространена информация об ухудшении погоды. Фото: Александр КИРЬЯКОВ

На этой неделе, ближе к выходным, обострятся атмосферные фронты, есть вероятность сильных дождей по всему Приморскому краю. По прогнозам синоптиков, погода начнет ухудшаться в субботу, и продолжится все это до воскресенья. Основные ухудшения погоды выпадут на 22 августа.

- Температуры воздуха поползли вверх до 29-32 градусов, и такая погода всячески способствует тому, чтобы процессы в атмосфере обострялись. Так что атмосферные фронты, которые кружат вокруг Приморского края, выльют на нас дожди, - делится с «Комсомолкой» главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова.

Пока что Примгидромет не выпускал штормового предупреждения, но за погодой и атмосферными фронтами продолжаются наблюдения. В случае угрозы оперативно будет распространена информация об ухудшении погоды. Следующая неделя августа будет последней неделей лета и, по словам синоптиков, она будет очень неустойчива.

- Нужно ловить отдых при всех его плюсах и минусах, дождь, например, повысит урожай грибов. Лето заканчивается, бархатный сезон в этом году завершится раньше обычного. Переход из лета в осень, скорее всего, будет с резким похолоданием и он будет раньше обычного в нашем регионе, поэтому нужно ловить теплые дни, отдыхать, купаться, пока температура выше 23 градусов, - рассказывает Марина Парфенова.