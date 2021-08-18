Без карнавального шествия, но с душой: Владивосток отметит День тигра

«Полосатому» празднику быть! Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Второй год подряд День амурского тигра пройдет во Владивостоке в ином формате. Причина та же, что и в прошлом году, – коронавирус и сложная эпидобстановка из-за него. Организаторы решили не рисковать и не устраивать карнавальное шествие и вечерний концерт в центре города, и все же празднику быть – горожане смогут целых два дня наслаждаться тигриным событием и гулять по локальным площадкам.

В управлении по делам молодежи и связям с общественностью администрации Владивостока отметили, что такой формат позволит избежать массового скопления горожан и соблюсти все рекомендации Роспотребнадзора.

В первый праздничный день – 25 сентября – гости набережной Спортивной гавани смогут отметить День рождения тигрят. Для отдыхающих подготовят мастер-классы по изготовлению воздушных змеев и росписи холщевых сумок, тема ясна, как полоски на тигре.

Будет в этот день работать и «тигриная» почта: можно будет выбрать красивую открытку и отправить в любой уголок нашей страны.

Кстати, еще все желающие смогут принять участие в настоящих киносъемках!

Сам же День тигра Владивосток отпразднует 26 сентября. В центральных скверах будут продолжать работать площадки, на которых горожан ждут развлечения и зрелища. К примеру, на площадке «Траектория» будут соревноваться молодежные баскетбольные команды по правилам 3х3. А на площадках «Стендап» и «Квартирник» пройдут концерты молодых музыкальных групп приморской столицы.

Конечно, жителей и гостей Владивостока ждет и «Фотосушка» – выставка профессиональных и любительских фотографий на бельевых веревках. Здесь участники смогут обменяться своими фото.

Это и многое другое будет ждать отдыхающих в конце сентября. Более подробная программа появится в первые дни осени.

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