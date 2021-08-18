В Приморье сгорел столярный цех. Огонь тушили пять часов

Огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Рано утром 17 августа вспыхнул столярный цех в селе Сергеевка Партизанского района. Пожарные оперативно приехали на место происшествия, но здание спасти не удалось. В ГУ МЧС РФ по Приморскому краю рассказали подробности.

Звонок на пульт пожарной охраны поступил в 5:59, очевидец заявил, что на улице Лазо в Сергеевке горит столярный цех. Через шесть минут пожарные были на месте происшествия, и огонь уже успел полностью охватить здание. Обрушилась кровля.

Пожарные начали тушить объект, и к 6:52 им удалось локализовать возгорание, но полностью потушить – лишь в 11:05. За пять часов выгорело 250 квадратных метров, но никто не пострадал.

Пожар тушили шесть человек на двух спецмашинах.

Напомним, в прошлом году в конце июля случился крупный пожар на мясном заводе. Тогда выгорело 300 квадратных метров, огонь тушили весь день.

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