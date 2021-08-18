Олег Кожемяко намерен возродить спортивные клубы Приморья

Какие будут первые шаги? Фото: Вадим ПОПОВ

Доступный спорт и возрождение спортивных клубов – вот главные цели Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» в Приморье. Губернатор края Олег Кожемяко и руководство ВСФО обсудили ближайшие планы по развитию.

Глава региона заметил, что с возрождением «Динамо» и внутренними изменениями в руководстве для приморских спортклубов появились перспективы. Например, уже 2 сентября «Динамо-Владивосток» встретился с «Соколом» из Саратова на родном поле. Матч пройдет в рамках олимп-первенства второго дивизиона ФНЛ. Наша команда уже сыграла четыре игры на выездах, в которых одержала три победы (из последнего – динамовцы обыграли калужских футболистов), и сейчас занимает второе место в текущем первенстве оф-сайт лиги.

Возрождение футбола стало первым шагом на этой дорожке. Дальше – больше. В планах – вернуть баскетбольный клуб и восстановить стадион. Олег Кожемяко уверен, что это сформирует новую спортивную отрасль в крае на основе «Динамо».

Для того чтобы развивать и продвигать спорт в Приморье и дальше, власти уделят больше внимания занятиям физкультурой среди детей и введут гранты по базовым видам спорта.

Как заметил председатель ВФСО «Динамо» Анатолий Гулевской, сейчас они намерены организовать свою работу как можно более эффективно. В это, в том числе, включена и идея восстановления стадиона. Кстати, в 2023 году «Динамо» исполняется 100 лет. Организация готовится к юбилейной дате.

Губернатор Приморья и председатель ВФСО «Динамо» подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта. Спортивных событий и мероприятий станет еще больше, в том числе и для всего населения региона.

Напомним, ФК «Динамо» возродили в этом году, официально об этом было сказано в середине июня. И это – хорошо для Приморья, который остался без спортивных команд. Весной 2020 года Олег Кожемяко заявил, что тратить 800 миллионов на 150 человек из четырех клубов – хоккейного «Адмирала», футбольного «Луча», баскетбольного «Спартака» и волейбольной «Приморочки» – не самая удачная идея. Мало того, что игроки не наши, да и побед в последнее время они не приносили, так еще и коронавирус только начинал бушевать в России.

Губернатор Приморья и руководство ВСФО подписали соглашение Фото: Правительство Приморского края

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