В Приморье активно трудоустраивают молодых педагогов

Для привлечения молодых педагогов в Приморье разработали целый ряд мер поддержки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Меры социальной поддержки в Приморье получают 985 молодых педагогов, которые трудятся в разных муниципалитетах края. При этом на некоторых территориях перевыполнили прогноз по приему на работу молодых специалистов.

В региональном министерстве образования рассказали, что в Приморье проводится комплексная работа по привлечению молодых педагогов. В рамках реализации госпрограммы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы им выплачивают «подъемные» в размере от 250 до 440 тысяч рублей, а также, на протяжении трех лет, ежемесячно прибавляют к зарплате по 10 тысяч рублей. Если педагог при этом взял на себя классное руководство, то он также получит дополнительные ежемесячные выплаты. В 2020 году на это было направлено 228,8 миллиона рублей. Выплаты получали 1 008 молодых специалистов и 426 педагогов-наставников.

Чтобы правильно рассчитать суммы выплат на предстоящий период, министерство запрашивает у профильных органов местного самоуправления информацию о том, сколько начинающих специалистов планируется привлечь на территорию в предстоящем году.

В 2021 году эта цифра составляла 1307 человек, учитывали как молодых специалистов, так и тех, кто пришел работать в прошлые годы и имеет право на выплаты. В результате на финансовую поддержку педагогов было выделено 265, 6 миллионов рублей из бюджета края. По состоянию на 17 августа, 51% – 127,6 миллиона рублей – уже перечислено территориям для оказания мер поддержки учителям.

Однако некоторые районы уже перевыполнили свой прогноз по приему молодых педагогов на работу. Лидеры – Владивосток и Уссурийск. Так, во Владивостоке планировали, что меры поддержки будет получать 381 молодой педагог, а фактически их уже 420. В Уссурийске планировали 128 молодых педагогов, получают меры поддержки уже 166 человек.

В ведомстве подчеркнули, что без мер поддержки не останется ни один молодой педагог. В сентябре планируется рассмотреть вопрос о корректировке краевого бюджета и выделении дополнительных средств на выплаты.

- Правительство Приморского края, несомненно, приветствует приход молодежи в отрасль. Поэтому для выполнения обязательств по выплатам молодым специалистам и наставникам в полном объеме вопрос об увеличении средств на указанные цели планируется вынести на сентябрьское заседание бюджетной комиссии, – объяснила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Напомним, что по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко, для привлечения молодых педагогов был разработан целый ряд мер поддержки. Яркий пример – проект «Учитель для Приморья», благодаря которому старшекурсники-педагоги проходят практику в муниципальных школах. В 2020 году таких стажеров было 150. Также, 23 педагога из разных регионов России приехали работать в Приморье по программе «Земский учитель». Все эти меры очень важны для того, чтобы обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования и вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.