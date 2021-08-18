«Свалкам нет»: во Владивостоке наказывают нерадивых предпринимателей, складирующих шины

Сдать колеса можно в аккредитованных шиномонтажных мастерских. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке продолжается борьба с нерадивыми бизнесменами, которые создают свалки шин. Предприниматели зачастую игнорируют требования закона и попросту захламляют территорию. В Первомайском районе города специалисты проверили наличие договоров на вывоз и утилизацию автопокрышек у владельцев шиномонтажек .

– Основная задача таких мероприятий – напомнить владельцами шиномонтажных мастерских, что старые, отработанные покрышки являются отходами четвертого класса опасности и подлежат обязательной утилизации. Также проводим разъяснительную работу по вопросу соблюдения санитарного порядка – на прилегающих территориях не должны складироваться покрышки и другой мусор. С введением дополнительных мер пожарной безопасности эти требования особенно актуальны, – рассказали представители административно-территориального управления Первомайского района.

Во время рейда специалисты выявили несоблюдение правил благоустройства шиномонтажной мастерской по адресу Интернациональная, 71, строение 3. В отношении собственника составили протокол об административном правонарушении.

Стоит отметить, что ежедневно Владивосток расчищают от несанкционированных свалок колес. Сотрудники МБУ «Содержание городских территорий» убирают отработанные шины с обочин дорог, лесопарковой полосы и других площадок. Только за семь месяцев показатели по сбору покрышек достигли уровня всего прошлого года. На данный момент специалисты вывезли 35 000 старых колес.

Сделать Владивосток чистым – в силах каждого автомобилиста. Жители города могут сдавать резину в аккредитованных пунктах замены шин. Колеса принимаются в рамках экологического проекта «Свалкам нет». Адреса шиномонтажных мастерских можно посмотреть на официальном сайте «ЭкоСтар Технолоджи».

Важно знать, что владельцы автомастерских могут установить цену не больше 60 рублей за принятое колесо легкового авто и не больше 320 рублей за грузовую шину. Деньги идут исключительно на транспортные расходы при реализации проекта. Покрышки сначала складируют на площадке для временного хранения, а после отвозят на пункт переработки. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», старые шины после переработки служат отличным основанием для спортивных и детских площадок, а также беговых дорожек.

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