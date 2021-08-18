Безработных в Приморье стало меньше

Сейчас безработных в Приморье на 38% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости в Приморье сейчас 12,9 тысячи человек. Ситуация на рынке труда стабильная, а количество безработных по сравнению с прошлым годом снизилось на 38 %.

В Приморском центре занятости сообщили, что в крупных городах зарегистрирован самый низкий уровень безработицы.

- Во Владивостоке, Артеме, Большом Камне, Находке и Уссурийске уровень регистрируемой безработицы не достигает и 1%. В этих городах на одного незанятого гражданина приходится до 10 вакантных рабочих мест, – отметили специалисты.

Наибольшая потребность в работниках заявлена в сферах: строительство, обрабатывающие производства, сельское, лесное хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство. Около 70% от общего количества заявленных вакансий предназначены для рабочих профессий: подсобных рабочих, водителей, овощеводов, мастеров, специалистов и агентов по закупкам.

- В органы службы занятости населения работодателями заявлено более 65 тысяч вакантных мест, – сообщают в министерстве профессионального образования и занятости населения Приморского края.

Напомним, что в рамках реализации госпрограммы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы приморцы могут освоить новую специальность и получить востребованные в регионе рабочие навыки. Принять в программе обучение участие смогут безработные жители края, граждане старше 50 лет, женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста. Для освоения новой компетенции не требуется образование, обучаться можно «с нуля». Изучать предлагают фотографию, холодильную технику и системы кондиционирования, рекрутинг, сантехнику и отопление, спасательные работы, рекламу, сварочные технологии, визуальный мерчендайзинг и даже 3D-моделирование для компьютерных игр. Приобретенные навыки обеспечат ученикам конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда. Занятия длятся от трех недель до трех месяцев. Практика в современных мастерских с новейшим оборудованием занимает более 70% обучения. Выпускники получат паспорт компетенций, который подтвердит уровень полученных навыков.

С учащимися заключат договоры, благодаря которым сразу после обучения они смогут открыть свое дело, начать трудиться как самозанятые или получить работу в приморских компаниях.

Сейчас в крае работают уже 67 учебных площадок на базе колледжей и учебных центров. Записаться на программы можно через портал «Работа в России».