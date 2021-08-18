Приморцы активно тратят школьные пособия на компьютеры и канцтовары

МТС Банк изучил траты россиян, связанные с приближением нового учебного года. Анализ расходов с карт клиентов показал, что с 1 по 10 августа 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всего увеличились покупки компьютерной техники и канцтоваров – в 2,2 раза и на 41% соответственно.

В августе в России начали выдавать единовременные пособия на школьников в размере 10 000 рублей, что побудило родителей заняться приготовлениями к учебному году уже в начале августа.

Лидерами по росту транзакций в первой половине августа стали компьютеры и комплектующие к ним – их продажи выросли в 2,2 раза год к году. Средний чек при этом снизился на 34% до 3353 рублей.

На втором месте оказались магазины школьных принадлежностей и канцтоваров – здесь рост составил 41%, средний чек остался на уровне прошлого года и составил 650 рублей.

Положительную динамику в первую декаду августа по сравнению с прошлым годом показали покупки спортивной формы (+38%), книг (+34%) и детской одежды (+33%). Средние чеки также выросли во всех категориях: спортивная одежда – на 23% до 2850 рублей, книги – на 6% до 610 рублей, детская одежда – на 19% до 1940 рублей.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка во всех регионах России. Учитывались платежные операции с 1 по 10 августа 2020-2021 годов по соответствующим МСС-кодам.