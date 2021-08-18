«Главный по дрифту» приедет во Владивосток на финал RDS Asia

Финал соревнований по дрифту RDS Asia состоится на «Примринге» 28 августа. Главным судьёй соревнований станет Дмитрий Добровольский - председатель комитета по дрифту Российской автомобильной федерации, член комитета по дрифту Международной Автомобильной Федерации FIA, директор Российской дрифт-серии. Как говорят организаторы RDS Asia, в данный момент в России сложно найти более значимого человека в этой автоспортивной дисциплине.

Первый сезон RDS Asia подходит к своему завершению, и впереди у спортсменов только одно, но, пожалуй, самое важное событие – финальная битва за чемпионство 2021 года. Организаторы неоднократно заявляли, что этот сезон проходит в усечённом формате: из-за пандемии в серии не смогли принять участие зарубежные гонщики. Но, как ни странно, этот факт не только не расстроил российских гонщиков, напротив, он дал им возможность проявить себя в полной мере. Зрители увидели один из самых эмоциональных сезонов, в котором даже дебютанты поехали, как любят говорить гонщики, «на все деньги». Пришлась по душе болельщикам и новая традиция приглашать судей из других регионов. Так, на за несколько этапов Владивосток в качестве судей посетили гонщики RDS GP Аркадий Цареградцев, Андей Астапов, Андрей Песегов и Никита Шиков. И вот в финале сезона пришла очередь самого влиятельного человека не только в российском, но и в мировом дрифте.

В понедельник Дмитрий Семенюк, один из организаторов RDS Asia, озвучил новость о том, что на финал в качестве судьи прилетит директор Российской дрифт-серии, председатель комитета по дрифту РАФ Дмитрий Добровольский.

«Почему именно Дмитрий Добровольский? Ну, потому что это финал сезона, и мы посчитали необходимым пригласить такого важного человека – рассказал Дмитрий Семенюк, - он действительно самый главный в российском дрифте. И потом, он никогда не был на этапах RDS Asia, а ранее РДС-Восток, он был везде, но наш, дальневосточный дрифт он не видел. Вообще, надо понимать - всё, что сейчас творит Российская дрифт-серия, то, насколько она стала популярна в мире – это всё благодаря Дмитрию Добровольскому. Я рад, что он принял наше приглашение. На самом деле, это большая честь для нас – для организаторов, гонщиков, и очень значимое событие» - заключил Дмитрий Семенюк.

Интересно, что перед Дмитрием Добровольским стоял выбор – лететь на соревнования в Беларусь или во Владивосток, но в последний момент всё-таки было принято решение о поездке на Дальний Восток.

По данным организаторов, в финальных соревнованиях RDS Asia примут участие более двух десятков гонщиков со всего Дальнего Востока. В результате соревнований станет известно имя чемпиона RDS Asia 2021 года. Билеты можно приобрести онлайн. Организаторы напоминают болельщикам о том, что в регионе сохраняется режим повышенной готовности в связи с пандемией, поэтому в продажу поступило только 50% от общего количества посадочных мест, и предлагают приобрести билеты заранее.