Школа креативных индустрий РГИСИ объявляет набор учащихся на 1-й учебный год

В октябре 2021 года готовится к открытию Школа креативных индустрий – уникальный проект Министерства культуры РФ и Российского государственного института сценических искусств, не имеющий аналогов в регионе. Креативные дети смогут попробовать себя в творческих и технических направлениях: театр и театральные технологии, фото- и видеопроизводство, анимация, моушен-дизайн, звукорежиссура и современная электронная музыка, виртуальная и дополненная реальность.

Филиал Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ, Санкт-Петербург) открывает приём заявок на обучение в Школу креативных индустрий во Владивостоке.

Заявку можно подать на одно из направлений ШКИ:

1. Студия театра Синтез.

2. Студии ШКИ, куда входят: театральные технологии, фото- и видеопроизводство, анимация, дизайн, интерактивные цифровые технологии, звукорежиссура и электронная музыка.

Срок подачи заявок до 24 августа 2021 г.

Программа обучения – двухгодичная.

Приём детей 12 - 16 лет.

Набор в студии проводится на конкурсной основе, в два этапа. Цель конкурса - выявить подростков, имеющих интерес к занятиям сценическим, творческим и техническим творчеством. Первый этап - видео-визитка. Второй – очное знакомство и собеседование с участниками, отобранными по результатам первого этапа.

В течение первого года обучения в ШКИ подростки будут знакомиться с устройством всех студий, пробуя себя в разных направлениях креативных индустрий. Завершающим этапом 1-го года обучения станет создание собственного, оригинального проекта. Каждая студия создаст свой итоговый проект года в коллаборации с другими студиями.

Обучающая программа театральной студии Синтез разработана ведущими педагогами России в области детского театрального творчества, художественным руководителем студии ШКИ Туминой Яной Марковной и мастером театральной педагогики ШКИ Ивановой Алисой Ахмедиевной. Старшим педагогом студии Синтез во Владивостоке будет - Макутенайте Нийоле.

После успешного завершения первого года обучения ученикам предстоит выбрать одно из направлений на второй год обучения, для того чтобы более глубоко изучить и освоить профильные дисциплины и создать уникальный авторский проект, который Школа креативных индустрий сможет представить на большом фестивале креативных индустрий.

Количество мест ограничено.