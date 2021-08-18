В Приморье из-за жары неожиданно изменились цены на овощи, фрукты и блюда в ресторанах

Что происходило на рынке края? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хорошая погода в Приморье и увеличенные объемы импорта овощей и фруктов повлияли на ценовую ситуацию на краевом рынке. Стоимость продовольственных товаров уменьшилась, а услуги наоборот подорожали, как, собственно, и посещение ресторанов и кафе. Более подробно о рыночной ситуации рассказали в Дальневосточном ГУ Центрального банка России.

ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНКА

– Аномально жаркая и сухая погода помогла приморским фермерам вырастить хороший урожай помидоров, поэтому в июле они сезонно дешевели быстрее, чем в прошлом году. И в целом рост цен на помидоры в годовом выражении замедлился, – рассказал главный экономист экономического управления Дальневосточного отделения Банка России Антон Гулевич.

Так, в июле годовой прирост на продовольственные товары уменьшился до 6,71% после 6,85% в июне. Одна из причин, как было отмечено выше, кроется в хорошей погоде. Вторым «компонентом» таких изменений стал увеличившийся объем импорта овощей и фруктов. Среди прочего подешевели картофель, апельсины и яблоки.

ПОДОРОЖАВШАЯ СИЕСТА

Другой стороной жаркого лета стало то, что пляжный отдых в Приморье стал еще популярней. И местные жители, и гости края массово поехали покорять разные пляжи. И из-за этого цены «оперативно» выросли в гостиницах и базах отдыха. Стало дороже поесть и в ресторанах, и в кафе. Годовая инфляция в сфере услуг в июле выросла на 0,13 процентного пункта по сравнению с июнем – до 3,26%.

Отметим, в целом годовая инфляция в Приморье в июле в этом году составила 5,87%, что несколько выше, чем на всем Дальнем Востоке, – 5,84%, но по-прежнему ниже, чем в среднем по России, – 6,46%.

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