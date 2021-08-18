Стало известно, какие улицы газифицируют во Владивостоке

Где ждать газ в первую очередь? Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Во Владивостоке начинается масштабная газификация. Специалисты управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города составили предварительный перечень улиц, к которым подведут "голубое топливо". Сразу стоит оговориться, список постоянно будет расширяться.

Первыми ласточками в вопросе газификации во Владивостоке станут владельцы частных домов, проживающие на следующих улицах: 1-я Пригородная, 1-я Восточная, Разина, 2-я Шоссейная, проспект Восточный, Анютинская, Канская, Земляничная, Елецкая, Александровича, Вавилова, Правобережная, Уютная, Ломаная, Бийская, Спокойная, Теплая, Весенняя, Вознесенская, территории Серебряный ключ, Лесопитомник, Шевелева, Старцева, Сиреневая, Бринера, Янковского, Вишневая, Облепиховая,5-ый Ключ, 4-ый Ключ, Заречна, Междугородняя, с/т «Спутник», Калиновая, Находкинская, Фруктовая, Мечникова, Шкотовская, 5-я Центральная, Главная, 3-я Центральная и Тимирязева.

Как ранее писала "КП-Владивосток", газ до участка проводится бесплатно. Для этого нужно подать заявку. Единственное, владельцам предстоит заплатить за непосредственную установку оборудования на своей территории. Сумма напрямую зависит от выбранного оборудования.

Заявки принимаются в специально созданных для этого пунктах в разных районах города. Точки сбора находятся по следующим адресам:

на Ильичева, 15, кабинет 33,

на Лермонтова, 36, кабинет 7,

на проспекте 100-летия Владивостока, 94,

на острове Русский, ул. Экипажная, 10,

на Махалина, 9, кабинет 32,

на Калинина, 116, кабинет 12.

Желающие могут направить обращение и

в электронном виде, прислав его на адрес электронной почты zayavkanagaz@vlc.ru. Все заявки передадут в газоснабжающую организацию для подведения сетей к земельному участку.

Кстати, специалисты ООО «Газпром Межрегионгаз Дальний Восток» уже посчитали целесообразность использования газа в частном секторе Владивостока. Так, по оценкам экспертов, подогрев воды, приготовление пищи и отопление дома до 100 квадратов в среднем обойдется около 1700 рублей в месяц. В жилище до 200 квадратов на эти же нужды хозяин в потратит около 2400. В доме больше 200 квадратных метров тариф за газ составит около 3300 рублей в месяц.

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