Гости из Якутии: дети, пострадавшие от пожаров, смогут отдохнуть в Приморье

Для 70 школьников из Якутии учебный год начнется на берегу Японского моря. Фото: пресс-служба ВДЦ "Океан".

На реабилитацию и отдых приедут 70 детей из районов Республики Саха (Якутия), которые пострадали из- за лесных пожаров в регионе. За последние недели их вспыхнуло около 170. Огонь затронул населенные пункты, поэтому ввели режим ЧС. В Республике временно прекращал работу местный аэропорт, не ходили паромы по реке Лене.

О необходимости реабилитации для детей ранее заявил Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу о ликвидации последствий природной стихии в регионе.

В центре «Океан» ребята станут участниками тематических программ учреждения с 20 августа по 20 сентября. Учебный год для них начнется на берегу Японского моря.

Всероссийский детский центр имеет большой опыт реабилитации детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В августе в «Океан» приехали 50 школьников из затопленных районов Амурской области.