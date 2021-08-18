Больше 500 тонн мусора вывезли с улиц Владивостока только за август

В среднем за день с улиц города вывозится 45-50 тонн мусора Фото: Администрация Владивостока

За 18 дней августа специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» убрали уже 20 свалок. Речь идет о несанкционированных завалах мусора, которые оставляют нерадивые жители города. С начала месяца с помощью спецтехники бригады вывезли больше 500 тонн отходов с улиц города, а с начала года - почти 10 000 тонн.

В этом месяце работники СГТ ликвидировали свалки на участке Дальхимпром - Щитовая, на улицах Александровича, Комитетской, Шуйской (станция Вторая Речка), Каплунова, Невельского, Татарской, Леонова, Проселочной, Невской, Фонвизина, Нефтеветка, Балтовской, Верхнепортовой, Сафронова, Калинина, Хабаровской, Флотской, а также на Народном проспекте и мысе Калтузина.

По словам специалистов муниципального предприятия, есть участки на которых бригада справляется довольно быстро, а есть территории, где 2-3 работникам приходится трудится всю смену, да еще и возвращаться по несколько раз. Например, в районе автоказала за виадуком на улице Шуйская убирались уже трижды, а на участке Дальхимпром-Щитовая погрузчики пришлось зайдествовать несколько дней, чтобы убрать огромные кучи мусора.

Помимо ликвидации свалок в рамках плановой работы бригады санитарии получают заявки от специалистов, проводивших демонтаж незаконных гаражей и других конструкций. Эти территории также необходимо очистить. Накануне незаконно установленные гаражи снесли на улице Толстого, здесь за годы образовался целый кооператив, вот только узаконить свои боксы владельцы не захотели.

На одних участках рабочие справляются очень быстро, а на других нужно трудиться весь день Фото: Администрация Владивостока

Уборка проходит благодаря постоянному мониторингу территорий, а также по обращениям местных жителей. Работники управления и благоустройства администрации города обрабатывают информацию, составляют списки самых проблемных точек, после чего передают их руководству СГТ.

Стоит также отметить, что в обязанности бригад санитарии входит вывоз мешков с собранным мусором при уборке прибордюрной полосы и тротуаров. За их ежедневной работой можно следить в инстаграме @vl.sgt.

По наблюдениям специалистов, в среднем за день с улиц города вывозится 45-50 тонн мусора – это 10 рейсов КамАЗов. С начала августа машины совершили более 250 рейсов.

Как ранее сообщала "КП-Владивосток", за организацию несанкционированных свалок предусмотрена административная ответственность. Для обычных обывателей штраф составляет до 5 тысяч рублей, должностным лицам грозит до 50 тысяч, а компаниям – до 500 тысяч рублей.

– Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства, а также при обнаружении несанкционированной свалки об этом следует сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы города по телефону 2222-333. Звонки принимают и в районных диспетчерских: Ленинский – 2-223-875, Фрунзенский – 2-614-392, Советский – 2-614-281, Первореченский – 2-614-478, Первомайский – 2-614-304, – прокомментировали в администрации Владивостока.

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