Владимир Корчанов назначен руководителем ВМТП с 19 августа

Владимир Корчанов.

Руководитель морского дивизиона Транспортной группы FESCO Владимир Корчанов с 19 августа 2021 года назначен временным исполняющим обязанности руководителя ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в Группу FESCO). Соответствующее решение принял Наблюдательный совет ВМТП.

«17 августа 2021 года Наблюдательный совет ВМТП одобрил досрочное расторжение трудового договора с генеральным директором порта Романом Кухаруком и принял решение назначить временно исполняющим обязанности руководителя ВМТП Владимира Корчанова, который в настоящее время возглавляет морской дивизион Группы. В составе обновленной команды FESCO Роман Кухарук показал себя как профессиональный руководитель и антикризисный менеджер, непосредственно участвующий в формировании и реализации новой стратегии развития предприятия. Он успешно справился с поставленными задачами: ВМТП работает стабильно и продолжает занимать лидирующие позиции на рынке, коллектив сохранен и демонстрирует высокие результаты, более тесная интеграция со структурами FESCO уже благоприятно сказалась на операционных и финансовых показателях. Мы благодарим Романа Виленовича за проделанную работу и желаем удачи в его новых самостоятельных проектах», – отметил председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов.

Владимир Корчанов проработал в FESCO более 30 лет, пройдя путь от помощника капитана до первого вице-президента Группы. Окончил Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского по специальности «Инженер-судоводитель». Обладает большим опытом работы в морской и портовской сферах, имеет различные ведомственные награды. В 2020 году ВМТП вышел на первое место по России по контейнерообороту; под руководством Владимира Корчанова порт продолжит свое развитие.