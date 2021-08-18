Дню знаний посвящается: во Владивостоке пройдет большая цветочная ярмарка к 1 сентября

К 1 сентября во Владивостоке по 10 адресам откроется продажа цветов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Первое сентября - это традиционные линейки в школах и праздник в детских садах. По доброй традиции в День знаний принято поздравлять с началом нового учебного года тех, кто эти знания несет в массы. Для удобства горожан администрация Владивостока решила организовать Фестиваль цветов, чтобы 31 августа и 1 сентября жители смогли выбрать букеты в разных районах и не метались по городу, скупая цветочную продукцию втридорога.

Торговля цветами в последний день лета и первый день осени развернется на 10 площадках. Участие в ярмарке могут бесплатно принять не только индивидуальные предприниматели и юрлица, но и люди, ведущие подсобное хозяйство.

Торговые площадки откроются по следующим адресам:

- проспект Красного Знамени, 86;

- проспект 100-летия Владивостока, 38 (территория рядом с кафе «Роял Бургер»);

- ул. Жигура, 2-б (территория ярмарки);

- ул. Полярная, 1 (остановка «Трудовая»);

- ул. Русская, 25 (аллея Дениса Давыдова).

- ул. Шилкинская, 16а;

- ул. Черняховского, 5;

- ул. Нейбута, 47;

- ул. Борисенко, 20;

- ул. Ладыгина, 15.

Принять участие можно, отправив заявление в управление экономического развития администрации Владивостока. Желающим необходимо приложить документы, подтверждающие:

- ведение гражданином личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством - для физических лиц;

- факт постановки на учет в налоговом органе - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

- По всем вопросам участия необходимо обращаться по адресу: Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 29, тел. 8 (423) 261-44-93, 261-41-60, адрес. эл. почты: torgvlc@vlc.ru, - отметили в администрации города.

С инициативой устроить цветочную ярмарку к 1 сентября предприниматели выступили еще в мае на встрече с главой администрации Константином Шестаковым. Мэрия идею поддержала, выбрав наиболее удобные площадки для торговли.

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