В сентябре во Владивостоке состоится 25–я ярмарка «Приморские продукты питания»

Продегустировать продукты от производителя сможет любой желающий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все желающие смогут приобрести продукцию от ведущих сельхозпроизводителей на 25-й ярмарке «Приморские продукты питания», которая состоится 9-9 сентября на центральной площади Владивостока.

В министерстве сельского хозяйства Приморского края рассказали, что свою продукцию на ярмарке представят ООО «Арсеньевский молочный комбинат», ООО «Ратимир», ООО «Лесозаводский мясокомбинат», ООО «Приморский кондитер», ООО «Таежный мед».

- Всего в ярмарке примут участие почти 40 производителей, в том числе 15 личных подсобных хозяйств. Жители и гости края смогут продегустировать и приобрести молочную, мясную, рыбную продукцию, овощи, мед, хлебобулочные изделия, – отметили специалисты.

Также посетители мероприятия смогут поучаствовать в культурной программе и узнать, какая продукция получит профессиональную оценку жюри конкурсов «Гран При», «Золотая медаль». Мероприятие пройдет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, что в субботу, 21 августа, в Спасске-Дальнем состоится ярмарка «Спасский арбуз». Сочные плоды можно будет купить на улице Льва Толстого с 9.00 до 15.00. Также, в субботу, 28 августа в Спасске-Дальнем пройдет пятый фестиваль «Анучино – медовое раздолье!». На нем более 30 приморских пчеловодов представят более пяти тонн таежного меда.

Отметим, что в июле глава региона Олег Кожемяко поручил организовать работу по доставке продуктов напрямую от производителя. В этом помогут ярмарки, специализированные сайты и фермерские павильоны. Благодаря этим мерам, жители края смогут выбирать, где покупать продукты – в супермаркетах или киосках. В рамках реализации госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы для сельхозпроизводителей разработают особые меры поддержки, среди которых выдача земельных участков под павильоны на льготных условиях и возмещение затрат по подвозу крестьянской сельхозпродукции до места продажи.