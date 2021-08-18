В Приморском крае количество безработных уменьшилось почти на половину

Почти 70% вакансий предназначены для рабочих Фото: "КП" Архив

В Приморском крае количество людей, которые находятся в поиске работы, уменьшилось на 38% по сравнению с 2020 годом. Сейчас всего около 13 тысяч приморцев являются безработными.

Занятно, что во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Находке и Большом Камне безработных менее 1%. Нарасхват сейчас работники сельских и лесных хозяйств, охотники и рыболовы. Суммарно почти 70% от всех вакантных мест предназначены только для рабочих.

Самые востребованные вакансии на приморском рынке — это подсобники, водители, фермеры, а также специалисты по закупкам. Сообщается, что что работодатели в 2021 году объявили 65 тысяч вакансий.

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