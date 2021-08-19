В Приморье обновляют парк электричек

Новый поезд отвечает международным требованиям Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пригородном сообщении Приморья вышел на маршрут новый электропоезд. В этом году эта вторая электричка, пополнившая систему железнодорожного транспорта. В первый рейс состав из шести вагонов проводил губернатор края Олег Кожемяко.

- Новый поезд – еще один важный шаг в развитии Дальневосточной железной дороги, которая занимает ведущее место в экономике Приморья. В отрасли работают более 17 тысяч человек. За последнее время из 19 составов во крае обновлены 10. Желаю работникам железной дороги удачи и успехов, а пассажирам – комфортной езды и бережно относиться к обновленному транспорту,- сказал глава региона.

Новый поезд отвечает международным требованиям, предъявляемым к безопасности эксплуатации подвижного состава. В электропоезде создана безбарьерная среда для пассажиров с ограниченными возможностями – головные вагоны оборудованы пандусами для их посадки и высадки с высоких и низких платформ, просторными биотуалетами, модернизирован сквозной проход через весь состав. В вагонах установлена система информационных табло, расположены удобные шести- и двухместные диваны, оборудованы места для провоза багажа и велосипедов. Предусмотрена комфортная система климат-контроля в пассажирских вагонах.

Начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин отметил, что в развитие ДВЖД вкладываются большие инвестиции, а объемы перевозок выросли в разы. Существенное содействие в этом оказывают власти Приморского края в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы.