Занятия спортом станут доступней для детей

Детский спорт должен стать максимально массовым. Фото: Евгения ГУСЕВА

Недавно губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретился с руководителями спортивных федераций региона. Отдельное внимание глава региона уделил детскому направлению. По его мнению, занятия в ДЮСШ, секции в образовательных школах, арендованных у муниципалитета залах, должны быть бесплатными для ребят. Это соответствует задачам, которые необходимо решать в соответствии с госпрограммой «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы .

- Нужно определиться с госзаданием, чтобы школы оплачивали работу тренера-преподавателя в дополнительное время. Поможем субсидиями спортивным федерациям, которые тренируют детей в муниципальных залах. Детский спорт должен быть доступным и бесплатным. Работу в этом направлении необходимо вести при любых обстоятельствах,- подчеркнул губернатор.

Олег Кожемяко уверен, что детский спорт должен стать максимально массовым. Он поручил провести анкетирование на предмет того, сколько детей сейчас занимаются спортом и в каких залах. Контроль ситуации будет происходить и через специальное мобильное приложение, которое покажет количество занимающихся, сколько времени тренер уделяет работе с детьми.

Глава региона также поблагодарил руководителей федерации и тренеров за помощь в подготовке российских сборных к Олимпиаде в Токио:

- Подготовка национальных сборных в Приморском крае позволила выглядеть нашим спортсменам достойно на летних Олимпийских играх. Многие федерации завоевали медали, в этом и ваша заслуга,- отметил Олег Кожемяко.

Кстати

Электронный учет подготовки юных спортсменов уже внедрила федерация легкой атлетики Приморского края. По словам ее руководителя Константина Богданенко, оно помогает контролировать тренеров и детей, занятых в спорте.

- Мы ведем работу по доступности спорта для детей. Сейчас на стадионе «Динамо» во Владивостоке легкой атлетикой можно заниматься бесплатно. В сентябре там будет постелено новое беговое покрытие, – сказал он.