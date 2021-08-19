Короновирус унес жизни 997 жителей Приморья

Региональный оперштаб опубликовал новые данные Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный оперативный штаб опубликовал последние данные по коронавирусной инфекции в Приморье. Так, по состоянию на 19 августа выявлено еще 245 случаев заражения. С начала пандемии в крае заболело 59 418 человек.

Сегодня из больниц выписали 362 жителя региона. Всего с болезнью справились 52 935 приморцев.

К сожалению, от коронавируса умерли еще два человека. Всего вирус унес жизни 997 приморцев.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Прививки поставили 365 252 человека.

Нужно, чтобы в Приморье было привито 60% населения, чтобы люди могли не беспокоиться об очередной вспышке и, как следствие, коронавирусной волне. Для того, чтобы приморцы могли спокойно, без спешки, привиться, власти приняли решение увеличить количество дней работы пунктов вакцинации. Теперь такие точки работают семь дней в неделю, а не пять, как было раньше. Не стоит забывать, что COVID-19 – наша новая реальность.

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