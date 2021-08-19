Мальчик из Владивостока, которого мать заставила совершить кражу, явился с повинной

Момент кражи попал на Фото: Иван ВИСЛОВ

18 августа в сети появилось видео необычной кражи в ТЦ «Березка». В торговый центр зашла женщина с двумя детьми и заставила одного из них украсть велосипед, оставленный школьником. Мать подталкивала своего сына в ту сторону, где стоит велосипед, чтобы тот его забрал. «Работу» проделали быстро, и она первая вышла из здания, держа за руку одного ребенка, пока второй шел следом и катил свой «подарок».

Со стороны выглядело все совершенно безобидно, но благодаря видео с камер, которое предоставили матери потерпевшего ребенка сотрудники торгового центра, все встало на свои места.

Мама школьника рассказала «Комсомолке», что на помощь ей и ее семье пришли многие люди, которые помогли найти воровку и вернуть велосипед. Благодаря помощи добрых людей «железного коня» быстро вернули, обратно владельцу его привез мальчик, которого и заставили совершить кражу.

- Этой ночью вернули велосипед. Видео вызвало большой резонанс, очень много людей откликнулось. Велосипед не простой, трюковый BMX, он под своим кодом идет и номером. Видео мне предоставили быстро, без каких либо затруднений, охрана большие молодцы. Потом мне скинули фотографию женщины люди, которые узнали ее по видео, оказалось, что это мама одноклассника моего сына, мы смогли выйти на ребенка. Он с ней не живет, мальчик на самом деле порядочный, сам велосипед привез, а вот его мать сказала, что купила велосипед у алкашей. Вот так получается, но я очень благодарная людям, что помогли нам и не оставили в трудной ситуации. Весь Владивосток помог, - рассказала корреспонденту мама школьника.

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