Детский автопоезд «Здоровье» продолжает свою работу в Приморье

Юные приморцы смогут пройти профилактические осмотры. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На приеме у врачей детского автопоезда «Здоровье» побывали более восьми тысяч приморских детей и подростков. Автопоезд продолжит свою работу и побывает еще в 12 муниципалитетах Приморья в этом году.

В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что машины автопоезда прошли технический осмотр после весеннего проезда. С 9 июня медбригады начали летне-осенний маршрут. За это время доктора поработали в восьми муниципальных образованиях Приморья, сейчас поезд курсирует по селам Спасского района.

Расписание приема юных пациентов врачами автопоезда выглядит так:

- с 15 по 17 августа прием на базе амбулатории села Чкаловка;

- 18 августа – в школе села Бусеевка по адресу Советская, 27;

- 19 августа – в школе села Красный Кут на улице Октябрьская, 82;

- 20 августа – в школе села Новосельское по адресу Центральная, 20;

- 21 августа – в селе Спасское по адресу переулок 70 лет Октября, 2;

- с 22 по 28 августа – в Спасске-Дальнем по адресу улица Красногвардейская, 95 а.

- В составе мобильной бригады детского автопоезда работают 10 специалистов – невролог, лор, детский хирург, детские хирург-андролог и гинеколог, травматолог-ортопед, психиатр детский и подростковый, офтальмолог, врач ультразвуковой диагностики и медсестра ЭКГ. Если во время профилактического осмотра врач выявляет отклонения у ребенка, он дает направления к узким специалистам медучреждений по полису ОМС, – объяснил главный врач Уссурийской центральной горбольницы Андрей Скирута.

Автопоезд будет курсировать по Приморскому краю до 13 ноября. Дальнейший маршрут его пройдет через Тернейский округ, Дальнегорский округ, Кавалеровский, Чугуевский, Яковлевский районы, Арсеньевский и Находкинский городские округа, Фокино и Большой Камень, Шкотовский муниципальный район.

- Медицинскому профилактическому обследованию подлежат несовершеннолетние в возрасте 1,3 месяца, 1-3 года, 6-7 лет, 10 лет и 14-17 лет, а также несовершеннолетние всех возрастов, находящие под опекой, – подчеркнули в министерстве.

Медики также готовы помочь всем желающим юным приморцам. Чтобы попасть на прием, родители должны иметь на руках полис ОМС, а также свидетельство о рождении или паспорт.

Главная задача детского автопоезда «Здоровье» - профилактические осмотры юных жителей края. Это помогает выявить различные заболевания на ранней стадии и направить пациентов к профильным специалистам. Работа автопоезда проходит в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.