Жителей аварийного фонда расселяют в Приморье

К декабрю 2022 года в Приморье планируют ликвидировать 104 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Фото: Владимир ВОРСОБИН

В Приморском крае ликвидировали более 25 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Для расселяемых строят новые дома и покупают квартиры во вторичном фонде.

В региональном министерстве строительства рассказали, что более 1,3, тысячи человек расселили из 628 непригодных для жизни помещений площадью 25 тысяч квадратных метров.

- Из аварийного фонда людей переселили в Арсеньеве, Артеме, Владивостоке, Большом Камне, Находке, Лесозаводске, Партизанске, Спасске-Дальнем, Дальнереченске, Надеждинском, Партизанском, Пожарском районах, Кавалеровском городском поселение, поселках Сибирцево Черниговского района, Ярославский Хорольского муниципального округа, селе Яковлевка, – уточнили специалисты.

Для расселения людей из аварийного фонда в Уссурийске, Артеме, Владивостоке, поселке Приморское и селе Безверхово Хасанского района будут возведены 13 многоквартирных домов, 5 из которых построят в столице Приморья. Еще в 14 муниципалитетах для этих целей планируют покупать квартиры во вторичном фонде.

В рамках реализации программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы планируется переселение жителей региона из ветхого и аварийного жилья. Только к декабрю 2022 года необходимо ликвидировать 104 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

Напомним, что помимо ликвидации ветхого и аварийного жилья, приоритетными задачами региона остаются: ликвидация долгостроев, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенным жильем, а также предоставление земельных участков многодетным семьям.