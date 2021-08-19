Клад на свалке: раритетный автомобиль обнаружили при демонтаже гаража во Владивостоке

Сейчас рассматривается вопрос передачи раритета в музей автомотостарины

Бригада предприятия «Содержание городских территорий», демонтируя старый гараж во Владивостоке, нашла настоящий клад - автомобиль «Москвич» 401 модели. Раритетную находку доставили на временную стоянку. Как будет решаться судьба «Москвича», выясняла «Комсомольская правда - Владивосток».

Владельца ищут по старым гос. номерам, которые отправили на проверку в ГАИ. Вместе с тем поисками владельца раритета занялись и сами жители Владивостока, они активно обсуждают в сети, кому мог принадлежать незаконно установленный гараж. Кто-то даже высказывался, мол, знает владельца машины, что он живет в другом городе, а во Владивосток приезжает навестить матушку. Однако пока эта информация не подтвердилась, так как в администрацию Владивостока информации о собственнике 401-го не поступало.

Изначально «Москвича» отправили на стоянку СГТ. Но тут же выяснилось, что там попросту нет подходящих условий для хранения автомобиля, а вот в музее автомотостарины для этого есть все необходимое.

«Сейчас рассматривается вопрос передачи автомобиля в музей автомотостарины на Сахалинской на временное хранение, пока не объявится собственник», - передают в пресс-службе администрации города.

Возможно наследники владельца найдутся и решат вернуть свое имущество. В этом случае, им придется заплатить штрафы за незаконное размещение объектов, работы по демонтажу и хранению. Автомобиль был найден по адресу Толстого, 32. Узнавшие в «Москвиче» свой автомобиль, могут с подтверждающими документами обратиться в администрацию города.

Справка КП:

Москвич-401 - это усовершенствованная версия легкового автомобиля, которая выпускалась с 1954 по 1956 год. Ретро машине уже почти 70 лет. Сегодня она действительно представляет историческую ценность.