Из Владивостока запускают новый авиарейс

Рейсы будут выполняться дважды в неделю Фото: Семен АПАСОВ

Новый рейс свяжет Владивосток Приморья и Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. Авиакомпания «Аврора» отправит самолеты DHC8-400 по новому маршруту уже 20 августа, попасть в соседний регион можно будет дважды в неделю: в понедельник и пятницу. Полет займет чуть больше двух часов: вылет из Николаевска-на-Амуре запланирован на 11:40, прибытие в аэропорт имени Владимира Арсеньева в 14:10. Обратный рейс вылетает из столицы Приморья в 15:10, прилет в место назначения в 17:35.

Билет в одну сторону обойдется в 9 тысяч рублей (промо – 7 тысяч). Узнать подробную информацию можно на сайте компании и по телефону 8 (423) 2787-888 (звонок по России бесплатный).

Отметим, что такой рейс появился благодаря планам единой дальневосточной авиакомпании, которую создали после поручения президента РФ. Цель – повысить транспортную доступность всех дальневосточных регионов.

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