Новое медицинское оборудование появилось в Уссурийске

Стоимость новых аппаратов составляет 9,6 миллиона рублей. Фото: Алексей ФОКИН

Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения Уссурийская городская больница получила семь единиц современного оборудования для диагностики. Стоимость новых аппаратов составляет 9,6 миллиона рублей.

- Это аппараты для исследования функций внешнего дыхания, три разных комплекса для обследования функций кардиологического профиля, электромиограф, который оценивает состояния мышц и периферических нервов, – объяснил главный врач Уссурийской городской больницы Андрей Скирута.

Новое оборудование будут использовать для диагностики хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также для наблюдения тех групп пациентов, которые находятся в зоне риска по этим болезням.

По направлению врача бесплатное диагностическое обследование в Уссурийской городской больнице смогут пройти также жители Михайловского района, Октябрьского, Хорольского, Пограничного и Ханкайского округов.

Одна из главных задач программы модернизации – обеспечение доступности медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов края.

- Больницы Приморья уже начали получать новые санитарные автомобили, которые можно задействовать для доставки жителей отдаленных сел на диагностические обследования. Этот транспорт используется также для работы неотложной и участковой служб, доставки пациентов в медицинские учреждения, выезда специалистов, перевозки медикаментов, – обозначила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Напомним, что модернизация первичного звена здравоохранения будет проводиться с 2021 по 2025 годы в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы. В этом году в регионе появятся восемь фельдшерско-акушерских пунктов и пять врачебных амбулаторий. Также будут капитально отремонтированы 33 объекта здравоохранения, а автопарки пополнят 343 санитарных автомобиля. Первые 42 автомобиля медицинские организации Приморья получили в июле.