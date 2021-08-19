За ролик против экстремизма – iPhone 11. В Приморье идет конкурс видеороликов

Для участия предложены три номинации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экстремизм – одна из самых больших угроз для людей. Под негативное влияние попадают как взрослые, так и молодежь. Чтобы предотвратить распространение опасного явления и привлечь внимание к настоящей проблеме, в Приморье запустили конкурс. Авторы лучших анимационных роликов против терроризма и экстремизма в нашем крае смогут выиграть телефоны компании Apple, планшеты и беспроводные наушники.

В конкурсе, который придуман в рамках государственной программы Приморского края «Безопасный край» на 2020-2027 годы, всего три номинации.

Первая называется «Выбор за нами». Здесь авторам нужно показать позитивное восприятие мирной жизни, главные жизненные ценности мира, которые составляют противовес терроризму, экстремизму и их негативному воздействию. В ролике нужно показать, как действовать при террористической угрозе.

Во второй номинации под названием «Безопасные соцсети» нужно снять видео о том, как понять, что перед тобой опасный сайт, где идет пропаганда опасных веяний. Еще в ролике надо поведать, как работать можно безопасно работать в Интернете.

Третья номинация – это «Горжусь тобой, Приморье». Это видео должно рассказать о роли гражданско-патриотического воспитания в профилактике экстремизма и терроризма среди подростков и молодежи, гармонизации межнациональных отношений, развитии межэтнического взаимопонимания, продвижении идей межнациональной и религиозной толерантности по вопросам межнациональных отношений, профилактике проявления экстремизма и терроризма.

Свои работы авторы должны отправить на электронную почту: pressdep@primorsky.ru. В теме письма надо указать «На конкурс «Детство БезОпасности». С требованиями и условиями участия можно познакомиться в положении о проведении мероприятия.

Заявки принимаются до 5 сентября.

Все работы отсмотрит и оценит целая команда, в которую войдут руководители региональных департаментов информационной политики и по делам молодежи Елена Бурмистрова и Елена Томчук, руководитель Аппарата антитеррористической комиссии Приморского края Игорь Савченко, главный редактор телеканала «ОТВ-Прим» Татьяна Устюгова, заместитель начальника службы информационных программ ГТРК «Владивосток» Сергей Землянский, советник генерального директора ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Дмитрий Легкий, представители АНО «Диалог Регионы», Дальневосточной межрегиональной общественной организации инвалидов «Ковчег», Всероссийского общественного движения «Матери России», прокуратуры и МВД России.

Директор департамента информационной политики Приморья Елена Бурмистрова заявила, что экстремизм сегодня представляет собой одно из опаснейших явлений современности. Проблема актуальна и для России, и для остальных стран мира. Увы, но молодежь все чаще поддерживает негативные движения и течения, порой даже не подозревая об опасностях и угрозах. Именно поэтому подросткам, да и взрослым, нужно показать, напомнить о другой стороне – патриотизме и гражданской ответственности.

– Этот конкурс – еще одна возможность обратить внимание на проблему и, возможно, даже предотвратить ее возникновение, – считает Бурмистрова. – Сильнейшие участники конкурса станут обладателями современной и полезной техники, которая обязательно пригодится в учебе и в жизни. Это три смартфона Apple iPhone 11, три iPad и три пары беспроводных наушников. Первые анимационные ролики на рассмотрение жюри уже поступили. А тем, кто не успел оформить заявку, следует поторопиться. Розыгрыш призов состоится совсем скоро.

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