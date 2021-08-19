Выращено в Приморье: осенний сезон сельхоз ярмарок стартует во Владивостоке

Начало ярмарок уже в ближайшую субботу Фото: Евгения ГУСЕВА

В предстоящие выходные во Владивостоке откроется осенний сезон продажи сельскохозяйственной продукции. Управление экономического развития администрации города выбрало четыре площадки для проведения ярмарок. Выставить свои товары смогут фермеры, приморцы, занимающиеся садоводством или огородничеством, а также жители Приморья, ведущие личное подсобное хозяйство.

Первая осенняя ярмарка начнет работу уже 21 августа. По словам начальника управления экономического развития Александра Вициенко, продажа выращенной на территории края продукции планируется каждые выходные.

Желающим принять участие в ярмарках нужно отправить заявление в управление экономического развития администрации Владивостока по адресу улица Прапорщика Комарова, 29 или на электронную почту torgvlc@vlc.ru.

Важно отметить, что заявления принимаются каждую неделю до четверга включительно. Также обязательным условием является наличие документов, подтверждающих ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством.

Все вопросы можно задать по телефонам управления: 8 (423) 261-44-93, 261-41-60.

Для удобства горожан площадки расположатся в разных районах приморской столицы. Приобрести продукцию от местных производителей можно будет по следующим адресам:

ул. Борисенко, 35 (вблизи ТЦ «Реми»). Здесь будут торговать овощами, ягодами и фруктами.

ул. 4-я Пригородная, 5 (территория «Владснаба»). Овощи, ягоды, фрукты

ул. Луговая, 22-26/223 (бывший Луговской рынок). Овощи, ягоды, фрукты

пр-т 100-летия Владивостока, 105а (универсальный розничный рынок «Самоцвет»). Овощи и ягоды.

– Помимо осенних ярмарок в городе также продолжат работу продовольственные рынки по трем адресам: на улице Жигура – по субботам и воскресеньям, на Басаргина – по воскресеньям и на Верхнепортовой – по пятницам. На ярмарки приглашаются все желающие, –рассказали в администрации Владивостока.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», к началу нового учебного года по просьбе предпринимателей решено провести Фестиваль цветов. Купить букеты ко Дню знаний можно будет начиная с 31 августа на 10 дополнительных площадках во Владивостоке.

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