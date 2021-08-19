В Приморье пользуется популярностью местный материнский капитал

Выплата положена по рождению третьего и последующего детей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Многодетные семьи активно подают заявления на получение регионального материнского капитала. Эта выплата положена по рождению третьего и последующего детей. На данный момент в органы соцзащиты Приморского края поступило более 3,5 тысяч заявлений. Выплатой уже смогли воспользоваться почти 1,7 тысячи семей.

В региональном министерстве труда и социальной политики рассказали, что с помощью регионального маткапитала можно оплатить дошкольное образование, расходы на получение образования, медицинские услуги, а также приобрести товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов

- С этого года часть средств можно направить на выплату первоначального взноса по ипотечному кредиту, в то время как ранее их можно было направить только на его погашение, – отметили в министерстве.

В этом году размер регионального материнского капитала составляет 191 245 рублей. С начала 2021 на этот вид выплат многодетным семьям направлено 261,2 миллиона рублей.

- Финансовая поддержка семей, в которых рождаются дети – важная составляющая национального проекта «Демография». Любая гарантированная помощь от государства может послужить стимулом для родителей при принятии важного решения о пополнении семьи, – уверена министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая.

Все вопросы можно уточнить по телефону Приморского центра социальной поддержки: 8-800-30-22-145.

Напомним, что благодаря реализации госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы многим родителям положены различные меры поддержки. Например, региональная выплата родителям первенцев или компенсация для многодетных семей на подготовку детей к новому учебному году. Информацию обо всех мерах социальной поддержки, действующих в Приморье, можно найти в Социальном справочнике. А специальный сервис – «Интерактивный консультант» – в режиме онлайн поможет узнать о том, какие выплаты положены в каждом отдельном случае.