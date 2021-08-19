Магазин на диване: Приморцы оплачивают в сети продукты, путешествия и сервисы знакомств

МТС банк проанализировал, какие покупки совершают приморцы онлайн, а какие офлайн. В топе транзакций в сети туристические агентства, доставка товаров из супермаркетов, сервисы знакомств, аптеки и заказ мебели. Покупка одежды и обуви чаще не обходится без примерки в жизни. Статистическими данными на своей личной странице в Instagram поделилась руководитель МТС в Приморье Евгения Сысоева.

По сравнению с прошлым годом, во втором квартале количество онлайн-транзакций в категории услуг турагентств увеличилось в 6,8 раз. При этом средний чек снизился на 7% до 21 700 рублей, что говорит о том, что дорогостоящие направления остаются недоступными из-за ограничений, связанных с пандемией.

На втором месте по количеству онлайн-чеков — супермаркеты. Транзакций стало больше в 6,3 раз. Средний чек хоть и вырос, но незначительно – на 4% до 1470 рублей.

В топ-3 категорий по росту онлайн-платежей традиционно остаются сервисы знакомств: увеличение количества транзакций в 3,5 раза и чека — практически в два раза до 870 рублей. Причём женщин, пользующихся платными услугами сервисов знакомств, стало в 2,5 раза больше.

Также в онлайн «ушли» аптеки и мебельные магазины.

Зато магазины одежды и обуви, которые прошлой весной были лидерами по росту онлайн-продаж, вернулись в офлайн. Во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом 2020 года количество транзакций выросло в 7,8 раз. На сегодняшний день рост значительно замедлился и составляет во втором квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом 2020 года всего 66%. В магазинах обуви наблюдается отрицательная динамика — количество онлайн-транзакций во втором квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом 2021 года стало меньше на 22%. Также в обеих категориях наблюдается ощутимое снижение среднего чека: на одежду – 18% до 1420 рублей, а на обувь – 20% до 4950 рублей.