Во Владивостоке арестовали сотрудника ГИБДД, который раскидывал закладки с наркотиками

У полицейского нашли крупную партию запрещенных веществ Фото: "КП" Архив

Во Владивостоке стражи порядка арестовали сотрудника ГИБДД, который продавал наркотики и раскидывал закладки. Его взяли с поличным.

Во время обыска у сотрудника правоохранительных органов нашли огромную партию синтетических наркотиков, которые он развозил по точкам, делая так называемые клады. Помимо закладок, он также продавал запретные вещества в открытую.

Полицейские установили, что ранее мужчина работал следователем. Осенью 2021 года у сотрудника ГИБДД заканчивалась служба в органах, и он вышел бы пенсию. Теперь бывший страж порядка встретит пенсию за решеткой. Ему грозит длительный срок.

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