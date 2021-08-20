Приморец отправится под суд за пьяное смертельное ДТП

Смертельная авария произошла в мае Фото: УМВД России по Приморскому краю

Житель Приморья, который спровоцировал смертельную аварию в Партизанском районе, отправится под суд. Расследование уголовного дела о происшествии на дороге Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово завершено.

В мае этого года 38-летний мужчина ехал на своей «Хонде Одиссей» со стороны села Екатериновка в направлении Находки. Водитель выскочил на встречную дорогу, где произошла авария с «Тойотой Ленд Крузер». От удара внедорожник отлетел в кювет, а водитель, 55-летний мужчина, погиб от полученных травм.

Уголовное дело направлено в суд Фото: УМВД России по Приморскому краю

Следователь МО МВД России «Партизанский» возбудил уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ – нарушение человеком в алкогольном опьянении ПДД, которое по неосторожности повлекло смерть человека. Максимальное наказание по этой статье – 12 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела закончено, материалы направлены в суд.

Максимальное наказание по указанной статье – 12 лет за «решеткой» Фото: УМВД России по Приморскому краю

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