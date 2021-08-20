Как улучшить образование? В Приморье стартовал педагогический форум

Открытие форума Фото: Анастасия ЦЮПА

В Приморском крае открылся педагогический форум «Образование Приморья 2030. Территория равных возможностей». В течение четырех дней, с 19 по 22 августа, учителя и воспитатели со всего края посетят семинары и практикумы. Основные мероприятия пройдут в трех городах: Владивосток, Уссурийск и Артем. В открытии форума принял участие глава региона Олег Кожемяко.

Губернатор Приморского края поздравил учителей с приближающимся днем знаний и наградил лучших преподавателей и воспитателей года. Педагоги получили ценные призы и денежные сертификаты.

«В рамках конкурса нужно было представить себя, провести педагогическое мероприятие с детьми и мастер - классы с коллегами. Работа педагога — это непростое ремесло, поэтому в конкурсе было непросто. Выкладывалась на все 100, результат радует», - рассказала победитель среди воспитателей Марина Шмелева, детский сад № 50, Находка.

Марина Шмелева Фото: Анастасия ЦЮПА

Учителя и воспитатели со всего Приморского края приняли участие в тематических площадках форума. Всего было представлено семь программ. Они разделялись по интересам, которые больше всего волнуют педагогов.

Например, на семинаре «Социальное партнерство - есть ли перспективы?» участники обсудили возможности сотрудничества между школами и родителями. Директора учреждений поделились своим опытом и рассказали о социальных проектах, которые успешно осуществляются.

«Я считаю социальное партнерство — это очень актуально. Я планирую привлекать сторонние лица и предприятия для реализации своего профориентационного проекта в нашем учреждении», - сказала Юлия Преображенская, участница конференции от Центра детского творчества из Большого Камня.

Юлия Преображенская Фото: Анастасия ЦЮПА

По итогам проекта «К вопросу качества образования» обсуждались проблемы, связанные с низкой успеваемостью учеников некоторых школ.

«Мы учились все вместе вырабатывать управленческие решения. Именно они являются главным средством для решения проблемы со школами с низкими результатами. В ходе обсуждения принимались решения как контролировать проведение и посещения уроков, а также как повысить результаты отстающих школ», - рассказывает Елена Аракчеева, директор МБОУ СОШ № 4 Уссурийска.

Елена Аракчеева Фото: Анастасия ЦЮПА

На образовательной площадке «Деструктивное поведение» говорили о профилактике любых деструктивных форм, о ценностных установках самих учителей и об особенностях мировоззрения детей.

«Мы не можем полностью оградить наших детей от деструктивного воздействия, мы можем воспитать в них правильные мировоззренческие конструкции, которые не дадут им попасть под влияние этих деструктивных идей и технологий», - прокомментировал Михаил Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии.

Напомним, педагогический форум проходит ежегодно перед 1 сентября. Мероприятия по повышению уровня образования в регионе проводятся в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы. Отметим, в этом учебном году в Приморском крае за парты сядут более 200 тысяч школьников, в детские сады придут почти 90 тысяч воспитанников.