К дождям готовы: во Владивостоке в ожидании непогоды прочистили больше километра ливневых систем

Дожди уже начались, а коммунальщики оказались готовы. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Предстоящую непогоду Владивосток встретит во всеоружии. В ожидании дождей, которые синоптики передают в ближайшие выходные, в городе продолжается очистка систем ливневой канализации, замена люков и решеток. С начала августа специалисты инженерных сетей муниципального предприятия «Содержание городских территорий» совершили свыше 80 выездов на проблемные участки, расчистив больше километра ливневых систем.

Накануне непогоды мобильные бригады СГТ также прочищают дождиприемные камеры и промывают системы ливневой канализации от ила, мусора и других отложений.

– Для очистки сетей используется каналопромывочная машина с вакуумной илососной установкой. С ее помощью удаляются излишки воды и вымытая грязь. К загрязнениям колодцев с крупным мусором привлекается дополнительная техника – погрузчик с большим ковшом и самосвал, – рассказали в администрации Владивостока.

За август крупные работы по промывке ливневок велись сразу на нескольких объектах. Так, на Ватутина, 6, расчистили ливневый коллектор, на улице Кирова по ряду адресов привели в порядок смотровые колодцы и сети диаметром от 50 до 80 см. Несколько дней специалисты трудились на Нейбута, 32. Там большой смотровой колодец диаметром метр оказался залит бетоном, его пришлось тщательно расчищать.

На улице Русской рабочие промыли трубы диаметром от 30 до 50 см, а также поменяли на проезжей части чугунные решетки дождеприемнков на более современные – полимерные. Они способны выдержать большую нагрузку и не проседают. К тому же они считаются антивандальными.

Перед дождями специалисты восстановили стенки лотка и установили железные решетки на тротуаре на Семеновской.

Не оставили без внимания и более отдаленные территории. Так, в поселке Трудовое и на острове Русский сотрудники СГТ промыли перепускные трубы – закрытые водостоки, которые служат для удаления талых и дождевых вод с дороги.

На данный момент промывка систем также завершилась на улицах Невельского, Набережной, Маковского, Пограничной, Шилкинской, Космонавтов, проспекте Красного Знамени, Карьерной, Калинина и других.

Полный список адресов, где трудились бригады этим летом, можно посмотреть на интерактивной карте. Помимо этого за работой специалистов предприятия «Содержание городских территорий» можно следить в Инстаграм-аккаунте @vl.sgt.

ПО ТЕМЕ

В Приморье объявлено штормовое предупреждение. Нас ждут обильные дожди, грозы, сильный ветер

Непогода обрушится на край в ближайшие выходные (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14