Полиция Владивостока разбирается в ДТП, в котором пострадали 10 человек

На место происшествия выехали медики, полицейские и спасатели Фото: Социальные сети

Ночью 20 августа в пригороде Владивостока произошла серьезная авария. Водитель микроавтобуса «Тойота Хайс» на всех порах мчался с улицы Шевченко в сторону Гражданской, но не справился с управлением и на скорости нырнул в кювет, где машина перевернулась. На место происшествия срочно прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и медики.

МЧС пришлось доставать авто Фото: УМВД России по Приморскому краю

Как отмечают в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, авария произошла около дома №1г по улице Чапаева. За рулем микроавтобуса был 51-летний мужчина. Куда он так мчался, пока неизвестно, это предстоит выяснить полиции, однако из-за неразумных действий пострадал сам водитель и еще восемь человек. Среди пострадавших женщины в возрасте 42, 54, 62 и 66 лет, мужчины в возрасте 41 и 66 лет и две девочки (9 и 15 лет). Кем приходятся эти люди друг другу, тоже будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.

Врачи госпитализировали пострадавших Фото: УМВД России по Приморскому краю

Мужчина за рулем автомобиля уже 31 год, за нарушение ПДД в этом году не привлекался, алкоголь в день аварии не пил.

Госавтоинспекторы начали проверку. Возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ – нарушение ПДД, которое повлекло причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Автомобиль улетел в кювет Фото: Социальные сети

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