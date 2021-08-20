На отремонтированной во Владивостоке лестнице проведут чемпионат по скоростному подъему

Проект благоустройства на Тунгусской. Фото: vlc.ru

На стыке лета и осени во Владивостоке на улице Тунгусской, 69, вместо старой лестницы откроют новую комфортную прогулочную зону. И чтобы это открытие лучше запомнилось, на обновленной лестнице проведут соревнования по скоростному подъему. С такой инициативой выступил заказчик благоустройства - Дирекция общественных пространств Владивостока.

Руководитель дирекции Салават Галиев рассказал в эфире радио «Комсомольская правда Приморье», что отремонтированная лестница будет состоять из примерно 200 ступенек. Кроме того, проектом также предусмотрено строительство видовой площадки и подпорной стены, монтаж уличного освещения и озеленение склонов.

Завершение работ запланировано на конец лета. Организаторы мероприятия решили сделать горожанам сюрприз – не только облагородить территорию, но и провести соревнование на самое быстрое восхождение по лестнице и разыграть два горных велосипеда.

«Мы еще сделаем официальный анонс. Проведение запланировано на 30 августа – 1 сентября. Главный приз - два горных велосипеда. Соревнование будет заключаться в том, что кто быстрее всех поднимется по этой лестнице. Кто-то забирается на башни, а мы будем бегать по лестницам. На время», - сообщил Салават Галиев.

Кстати, решение облагородить лестницу на Тунгусской жители города принимали путем рейтингового голосования. Горожане также принимали участие в обсуждении проекта благоустройства. В свою очередь архитекторы предложили интересную концепцию связать Тунгусскую с другим объектом, на котором ведется сейчас благоустройство – видовую на сопке Бурачка. Географически они «смотрят» друг на друга, поэтому архитекторы хотят разместить бинокли, чтобы люди, которые приходят на Тунгусскую, смотрели не только на город, но и на тех, кто в этот момент находится на сопке Бурачка, и наоборот.

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