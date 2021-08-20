В школах Приморья появится новый предмет

Курс взят на родной край Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Школьники Приморья с 1 сентября начнут изучать новый предмет. Он называется «Мой Приморский край», и для курса даже подготовили специальный учебник. Материалы создавали ученые-историки ДВФУ и ДВО РАН, учителя и методисты Приморского края.

Новый учебник составлен так, чтобы мотивировать ребят на изучение истории и культуры родного края, традиций живущих на его территории народов. Также он должен помочь осознать особую роль Приморья в истории России. Учебник можно будет применять на уроках и внеурочным занятиях по краеведению, начиная с первого класса.

Книгу напечатают тиражом 47 тысяч экземпляров, деньги выделены из регионального бюджета.

В рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы отметим, что о новом учебном курсе рассказала министр образования региона Наталья Бондаренко на педагогическом форуме «Образование Приморья 2030. Территория равных возможностей». Он стартовал 19 августа и проходит одновременно на различных площадках Владивостока, Уссурийска и Артема. В форуме принимают участие и педагоги, и представители власти. Целый месяц профессионалы своего дела будут расширять горизонты своих знаний и обмениваться опытом.

Также отметим, что с 2019 года в Приморье реализуется национальный проект «Образование», который утверди президент РФ Владимир Путин. Инициатива должна помочь вывести нашу страну в первую десятку по качеству общего образования в мире.

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