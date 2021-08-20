В Трудовом проведут реконструкцию центрального парка с учетом мнений жителей

Скоро место превратится в комфортную зону. Фото: МКУ МРЦ

В поселке Трудовое, входящем в состав Владивостокского городского округа, завершился опрос жителей о судьбе центрального парка. Речь идет о реконструкции зоны отдыха в районе станции Угольная. Благоустройство общественного пространства планируется проводить с учетом мнений местных жителей. С такой инициативой выступил глава города Константин Шестаков, который побывал в поселке в начале августа.

Опрос о судьбе парка на Лермонтова, 81, в течение трех дней проводили волонтеры Молодежного ресурсного центра Владивостока. За это время о том, каким бы хотели видеть парк в будущем, высказались 300 человек.

Все респонденты делились, устраивает ли их состояние зоны отдыха сейчас. Также волонтеры выясняли, как предпочитают проводить свободное время в парке горожане – отдыхать с ребенком, посещать культурно-массовые мероприятия или просто гулять, общаясь со знакомыми.

– Волонтеры разъяснили жителям поселка, что от их мнения будет зависеть, какой будет реконструкция центрального парка. Местные жители самого разного возраста высказывали предложения, какое наполнение они видят в своем парке. Все ответы волонтеры зафиксировали в опросных листах. Для того, чтобы после обработки результатов опроса специалисты составили проект реконструкции парка именно такой, каким его видят неравнодушные жители Трудового, – поделился директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.

По мнению специалиста, с учетом мнений горожан скоро это место превратится в комфортную зону притяжения людей разных возрастов.

Тем, кто еще не успел высказаться на тему благоустройства центрального парка в поселке Трудовое, не стоит расстраиваться. На вопросы можно ответить в электронной форме в инстаграм-аккаунте администрации Владивостока adm_vlc. Ссылка на опрос – в шапке профиля.

Напомним, в этом году во Владивостоке продолжается благоустройство многих общественных пространств. Так, совсем недавно открылся новый парк в районе улицы Шилкинской, ежедневно он радует десятки отдыхающих. Полным ходом идет реконструкция двух набережных в районе Второй Речки. Сейчас также кипят работы по оборудованию современной видовой площадки на сопке Бурачка. И это далеко не полный список объектов, которые планируется привести в порядок в ближайшее время. По мнению главы администрации Константина Шестакова, в разных районах города должно быть достаточно оборудованных мест, где люди смогут насладиться видами и отдыхом.