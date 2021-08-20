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Общество20 августа 2021 14:42

В Славянском городском поселении ввели режим ЧС из-за рухнувшего моста, который в итоге оказался ничейным

Автомобилисты пока не смогут переправляться через мост
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Местные предсказали обрушение моста | Фото: Владивосток | vk.com

Местные предсказали обрушение моста | Фото: Владивосток | vk.com

В Хасанском районе 17 августа обвалился мост, который соединял Славянское городское поселение и Рыбак. После случившегося власти ввели режим ЧС. Местные уже давно заметили, что с мостом что-то неладное.

Власти сделали заявление, что раньше они не могли заняться ремонтом моста из-за того, что он фактически был ничейным. Как они сами говорят: «Объект дорожной инфраструктуры Славянки ни у кого не стоял на балансе». Говорится об утерянных документах, когда колхоз «Рыбака» передал мост администрации.

«Объект дорожной инфраструктуры Славянки ни у кого не стоял на балансе» | Фото: Владивосток | vk.com

«Объект дорожной инфраструктуры Славянки ни у кого не стоял на балансе» | Фото: Владивосток | vk.com

— Данный мост очень важен для жителей поселка Рыбак, а потому его нужно обязательно восстановить. О сложившейся ситуации я доложил губернатору Приморского края, секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» Олегу Николаевичу Кожемяко, заручился его поддержкой. Завтра в Рыбак приедут специалисты Мостостроя, чтобы оценить объемы необходимых восстановительных работ, — прокомментировал ситуацию глава Хасанского района Иван Степанов.

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